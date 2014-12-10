Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Густаво Мандука
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 июня 1980 (40) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2011/2012
10.12.2014
10 дек. 2014
ср
22:45
Аякс
4 : 0
АПОЭЛ
10.12.2014
10 дек. 2014
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Аякс
4
АПОЭЛ
0
был в запасе
25.11.2014
25 нояб. 2014
вт
22:45
АПОЭЛ
0 : 4
Барселона
25.11.2014
25 нояб. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 63'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
АПОЭЛ
0
Барселона
4
минуты: 1' - 63' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
05.11.2014
05 нояб. 2014
ср
22:45
ПСЖ
1 : 0
АПОЭЛ
05.11.2014
05 нояб. 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 59'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
ПСЖ
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 59' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
АПОЭЛ
0 : 1
ПСЖ
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
21:45
АПОЭЛ
1 : 1
Аякс
31'
31'
31'
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
21:45
31'
минуты: 1' - 79'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
АПОЭЛ
1
Аякс
1
минуты: 1' - 79' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2014
17 сент. 2014
ср
21:45
Барселона
1 : 0
АПОЭЛ
17.09.2014
17 сент. 2014
ср
21:45
минуты: 61' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Барселона
1
АПОЭЛ
0
минуты: 61' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур