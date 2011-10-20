Ману (Эмануэль Де Жесус)
№9
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
28 авг. 1982 (38) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
Бухарест
0 : 1
Легия
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бухарест
0
Легия
1
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
ПСВ
1 : 0
Легия
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПСВ
1
Легия
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур