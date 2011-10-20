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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ману (Эмануэль Де Жесус)
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
28 авг. 1982 (38) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Бухарест
0 : 1
Легия
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бухарест
0
Легия
1
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
ПСВ
1 : 0
Легия
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПСВ
1
Легия
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур