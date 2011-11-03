Иоаннис Арабацис
№99
Вратарь
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Команда
АЕК
Гражданство
Греция
Дата рождения
28 мая 1984 (36) лет
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
АЕК
1 : 3
Локомотив
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 19:00
Локомотив
3 : 1
АЕК
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Локомотив
3
АЕК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
АЕК
1 : 2
Штурм
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
1
Штурм
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Андерлехт
4 : 1
АЕК
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Андерлехт
4
АЕК
1
был в запасе