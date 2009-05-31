Винченцо Монтелла
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 июня 1974 (46) лет
Рост
172
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Рома
3 : 2
Торино
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Торино
2
был в запасе
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
Милан
2 : 3
Рома
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2
Рома
3
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 19:00
Рома
4 : 3
Катания
16.05.2009 16 мая 2009 сб 19:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
4
Катания
3
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
Рома
3 : 2
Лечче
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3
Лечче
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
21.03.2009 21 марта 2009 сб 22:30
Рома
1 : 4
Ювентус
21.03.2009 21 марта 2009 сб 22:30
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1
Ювентус
4
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Сампдория
2 : 2
Рома
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
2
Рома
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
07.03.2009 07 марта 2009 сб 18:00
Рома
1 : 1
Удинезе
07.03.2009 07 марта 2009 сб 18:00
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
1
Удинезе
1
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 22:30
Интер
3 : 3
Рома
01.03.2009 01 марта 2009 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
3
Рома
3
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 20:00
Рома
1 : 0
Сиена
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 20:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
1
Сиена
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Рома
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
3
Рома
0
был в запасе
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
Рома
3 : 0
Дженоа
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
3
Дженоа
0
был в запасе
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
Наполи
0 : 3
Рома
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0
Рома
3
был в запасе
14.01.2009 14 янв. 2009 ср 22:30
Рома
2 : 0
Сампдория
14.01.2009 14 янв. 2009 ср 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2
Сампдория
0
был в запасе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 22:30
Рома
2 : 2
Милан
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
2
Милан
2
был в запасе
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 20:00
Кьево
0 : 1
Рома
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0
Рома
1
был в запасе
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
Рома
1 : 0
Фиорентина
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
1
Фиорентина
0
был в запасе
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
Лечче
0 : 3
Рома
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0
Рома
3
был в запасе