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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Теннис
Олимпиада
Антонио Кассано
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 июля 1982 (38) лет
Рост
175
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
Сампдория
0 : 3
Дженоа
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
Палермо
2 : 0
Сампдория
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2
Сампдория
0
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
Сампдория
2 : 0
Удинезе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
2
Удинезе
0
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
Фиорентина
1 : 1
Сампдория
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
1
Сампдория
1
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Кьево
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Кьево
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 30 тур
12.03.2016
12 марта 2016
сб
20:00
Эмполи
1 : 1
Сампдория
12.03.2016
12 марта 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 29 тур
05.03.2016
05 марта 2016
сб
20:00
Верона
0 : 3
Сампдория
11'
11'
11'
05.03.2016
05 марта 2016
сб
20:00
11'
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0
Сампдория
3
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 28 тур
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Фрозиноне
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
2
Фрозиноне
0
был в запасе
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:45
Интер
3 : 1
Сампдория
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
3
Сампдория
1
был в запасе
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 25 тур
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
22:45
Рома
2 : 1
Сампдория
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
22:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
2
Сампдория
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Сампдория
2 : 2
Торино
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
2
Торино
2
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Сампдория
2 : 4
Наполи
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
2
Наполи
4
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Карпи
2 : 1
Сампдория
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Карпи
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:45
Сампдория
1 : 2
Ювентус
63'
63'
63'
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:45
63'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
05.01.2016
05 янв. 2016
вт
22:45
Дженоа
2 : 3
Сампдория
05.01.2016
05 янв. 2016
вт
22:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
2
Сампдория
3
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 18 тур
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
Сампдория
2 : 0
Палермо
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
2
Палермо
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 17 тур
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
22:45
Лацио
1 : 1
Сампдория
68'
68'
68'
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
22:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 16 тур
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
20:00
Сампдория
1 : 3
Сассуоло
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:45
Милан
4 : 1
Сампдория
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
4
Сампдория
1
был в запасе
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