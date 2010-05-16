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Клаудио Беллуччи
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 мая 1975 (45) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Парма
4 : 1
Ливорно
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
4
Ливорно
1
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 38 тур
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Ливорно
1 : 2
Лацио
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Сампдория
2 : 0
Ливорно
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Ливорно
3 : 1
Катания
60'
60'
60'
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
60'
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 35 тур
Ливорно
3
Катания
1
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 35 тур
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Ливорно
0 : 2
Удинезе
81'
81'
81'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
0
Удинезе
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
Ливорно
85'
85'
85'
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Ливорно
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
Ливорно
1 : 1
Бари
62'
62'
62'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
1
Бари
1
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Интер
3 : 0
Ливорно
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
3
Ливорно
0
был в запасе
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Ливорно
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 52'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Ливорно
0
минуты: 1' - 52' / Италия. Серия А, 29 тур
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Ливорно
3 : 3
Рома
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 51'
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
3
Рома
3
минуты: 1' - 51' / Италия. Серия А, 28 тур
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Ливорно
1 : 2
Сиена
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1
Сиена
2
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 26 тур
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Фиорентина
2 : 1
Ливорно
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2
Ливорно
1
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
22:45
Ливорно
1 : 1
Ювентус
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
22:45
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
Милан
1 : 1
Ливорно
34'
34'
34'
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1
Ливорно
1
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Ливорно
0 : 2
Наполи
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Сампдория
1 : 1
Катания
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
1
Катания
1
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Ливорно
3 : 1
Сампдория
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 53' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
3
Сампдория
1
минуты: 53' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
22:45
Сампдория
0 : 0
Рома
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
22:45
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
0
Рома
0
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 16 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
Милан
3 : 0
Сампдория
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3
Сампдория
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
22:45
Дженоа
3 : 0
Сампдория
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
3
Сампдория
0
был в запасе
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