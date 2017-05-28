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Олимпиада
Анджело Паломбо
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 сент. 1981 (39) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.05.2017
28 мая 2017
вс
19:00
Сампдория
2 : 4
Наполи
28.05.2017
28 мая 2017
вс
19:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2
Наполи
4
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Кротоне
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1
Кротоне
2
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:00
Сассуоло
2 : 1
Сампдория
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2
Сампдория
1
был в запасе
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
13:30
Сампдория
2 : 2
Фиорентина
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
2
Фиорентина
2
был в запасе
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
21:45
Интер
1 : 2
Сампдория
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Сампдория
2
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Ювентус
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
0
Ювентус
1
был в запасе
11.03.2017
11 марта 2017
сб
22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
11.03.2017
11 марта 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0
Сампдория
1
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
20:00
Сампдория
3 : 1
Пескара
04.03.2017
04 марта 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
3
Пескара
1
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
14:30
Палермо
1 : 1
Сампдория
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1
Сампдория
1
был в запасе
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
14:30
Милан
0 : 1
Сампдория
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Сампдория
1
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Сампдория
3 : 2
Рома
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
3
Рома
2
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:00
Аталанта
1 : 0
Сампдория
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
1
Сампдория
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Эмполи
29'
29'
29'
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Сампдория
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
2
Сампдория
1
был в запасе
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Сампдория
0 : 0
Удинезе
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
0
Удинезе
0
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:45
Сампдория
1 : 2
Лацио
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
1
Лацио
2
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Торино
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
2
Торино
0
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
Кротоне
1 : 1
Сампдория
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
1
Сампдория
1
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
14:30
Сампдория
3 : 2
Сассуоло
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Сассуоло
2
был в запасе
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