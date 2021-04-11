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Олимпиада
Антонио Миранте
№83
Вратарь
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 июля 1983 (37) лет
Рост
193
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
Рома
3 : 1
Верона
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:00
Аталанта
4 : 1
Рома
57'
57'
57'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
4
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
22:45
Рома
3 : 1
Торино
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3
Торино
1
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 5
Рома
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1
Рома
5
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Рома
0 : 0
Сассуоло
45'
45'
45'
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:45
Наполи
4 : 0
Рома
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
4
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Рома
3 : 0
Парма
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
3
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 3
Рома
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Рома
3
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
Рома
2 : 0
Фиорентина
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
2
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
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