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Олимпиада
Лука Кастеллацци
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 июля 1975 (45) лет
Рост
191
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Эмполи
2 : 1
Торино
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
2
Торино
1
был в запасе
08.05.2016
08 мая 2016
вс
21:45
Торино
1 : 2
Наполи
08.05.2016
08 мая 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
1
Наполи
2
был в запасе
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:00
Удинезе
1 : 5
Торино
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1
Торино
5
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
Торино
1 : 3
Сассуоло
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
1
Сассуоло
3
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Рома
3 : 2
Торино
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
3
Торино
2
был в запасе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
Торино
2 : 1
Аталанта
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
2
Аталанта
1
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
21:45
Интер
1 : 2
Торино
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
1
Торино
2
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Торино
1 : 4
Ювентус
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
1
Ювентус
4
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Дженоа
3 : 2
Торино
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
3
Торино
2
был в запасе
06.03.2016
06 марта 2016
вс
14:30
Торино
1 : 1
Лацио
06.03.2016
06 марта 2016
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Торино
1
Лацио
1
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:45
Милан
1 : 0
Торино
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
1
Торино
0
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Торино
0 : 0
Карпи
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
0
Карпи
0
был в запасе
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:00
Палермо
1 : 3
Торино
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
1
Торино
3
был в запасе
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
Торино
1 : 2
Кьево
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
1
Кьево
2
был в запасе
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Сампдория
2 : 2
Торино
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
2
Торино
2
был в запасе
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Торино
0 : 0
Верона
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Верона
0
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
14:30
Фиорентина
2 : 0
Торино
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
2
Торино
0
был в запасе
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:45
Сассуоло
1 : 1
Торино
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:00
Торино
4 : 2
Фрозиноне
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
4
Фрозиноне
2
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Торино
0 : 1
Эмполи
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Эмполи
1
был в запасе
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