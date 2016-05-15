Лука Кастеллацци
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 июля 1975 (45) лет
Рост
191
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Эмполи
2 : 1
Торино
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
2
Торино
1
был в запасе
08.05.2016 08 мая 2016 вс 21:45
Торино
1 : 2
Наполи
08.05.2016 08 мая 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
1
Наполи
2
был в запасе
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:00
Удинезе
1 : 5
Торино
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1
Торино
5
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
Торино
1 : 3
Сассуоло
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
1
Сассуоло
3
был в запасе
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Рома
3 : 2
Торино
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
3
Торино
2
был в запасе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Торино
2 : 1
Аталанта
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
2
Аталанта
1
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 21:45
Интер
1 : 2
Торино
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
1
Торино
2
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Торино
1 : 4
Ювентус
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
1
Ювентус
4
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Дженоа
3 : 2
Торино
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
3
Торино
2
был в запасе
06.03.2016 06 марта 2016 вс 14:30
Торино
1 : 1
Лацио
06.03.2016 06 марта 2016 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Торино
1
Лацио
1
был в запасе
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:45
Милан
1 : 0
Торино
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
1
Торино
0
был в запасе
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
Торино
0 : 0
Карпи
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
0
Карпи
0
был в запасе
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:00
Палермо
1 : 3
Торино
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
1
Торино
3
был в запасе
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 17:00
Торино
1 : 2
Кьево
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
1
Кьево
2
был в запасе
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Сампдория
2 : 2
Торино
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
2
Торино
2
был в запасе
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Торино
0 : 0
Верона
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Верона
0
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 14:30
Фиорентина
2 : 0
Торино
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
2
Торино
0
был в запасе
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:45
Сассуоло
1 : 1
Торино
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:00
Торино
4 : 2
Фрозиноне
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
4
Фрозиноне
2
был в запасе
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Торино
0 : 1
Эмполи
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Эмполи
1
был в запасе