Алексей Ерошкин
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 янв. 1987 (34) года
Рост
171
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
1
Химки
1
был в запасе
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
Химки
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 9:00
Луч
0 : 0
Химки
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Луч
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 11:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
31.03.2010 31 марта 2010 ср 17:30
Химки
3 : 0
Авангард
31.03.2010 31 марта 2010 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Химки
3
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур