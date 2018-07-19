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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Виктор Головатенко
№5
Защитник
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Команда
Заря
Гражданство
Молдова
Дата рождения
28 апр. 1984 (36) лет
Рост
189
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
Заря
1 : 1
Гурник
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Заря
1
Гурник
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд