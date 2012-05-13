Дэнни Мерфи
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 марта 1977 (44) года
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Фулхэм
46'
46'
46'
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Тоттенхэм
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Фулхэм
2 : 1
Сандерленд
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Фулхэм
2
Сандерленд
1
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
01.05.2012 01 мая 2012 вт 21:45
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
01.05.2012 01 мая 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
Эвертон
4 : 0
Фулхэм
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Эвертон
4
Фулхэм
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 17:00
Фулхэм
2 : 1
Уиган Атлетик
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Фулхэм
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 22:00
Фулхэм
1 : 1
Челси
63'
63'
63'
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 22:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Фулхэм
1
Челси
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
31.03.2012 31 марта 2012 сб 17:00
Фулхэм
2 : 1
Норвич Сити
31.03.2012 31 марта 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Фулхэм
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
26.03.2012 26 марта 2012 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Фулхэм
26.03.2012 26 марта 2012 пн 22:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
1
Фулхэм
0
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
17.03.2012 17 марта 2012 сб 18:00
Фулхэм
0 : 3
Суонси
17.03.2012 17 марта 2012 сб 18:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Фулхэм
0
Суонси
3
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 0
Фулхэм
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
1
Фулхэм
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:05
Фулхэм
5 : 0
Вулверхэмптон
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:05
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
5
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Фулхэм
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Фулхэм
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
Фулхэм
2 : 1
Сток Сити
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
2
Сток Сити
1
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 20:30
Манчестер Сити
3 : 0
Фулхэм
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Манчестер Сити
3
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:59
Фулхэм
1 : 1
Вест Бромвич
51'
51'
51'
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Фулхэм
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
Фулхэм
5 : 2
Ньюкасл Юнайтед
52'
52'
52'
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
52'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
5
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
Блэкберн
3 : 1
Фулхэм
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Блэкберн
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 20:30
Фулхэм
2 : 1
Арсенал
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 20:30
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
Норвич Сити
1 : 1
Фулхэм
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Норвич Сити
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 16:00
Челси
1 : 1
Фулхэм
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур