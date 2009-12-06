Сеул Ки-Хион
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
8 янв. 1979 (42) года
Рост
184
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 18:00
Фулхэм
1 : 0
Сандерленд
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
1
Сандерленд
0
был в запасе
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
Фулхэм
1 : 1
Болтон
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Фулхэм
1
Болтон
1
был в запасе
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 23:00
Фулхэм
3 : 0
Блэкберн
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Фулхэм
3
Блэкберн
0
был в запасе
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 17:00
Манчестер Сити
2 : 2
Фулхэм
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
2
Фулхэм
2
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:00
Фулхэм
0 : 2
Челси
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0
Челси
2
был в запасе