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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Чем Карачан
№68
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
21 февр. 1989 (32) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
22:45
Атлетико
2 : 0
Галатасарай
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Атлетико
2
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
22:45
Бенфика
2 : 1
Галатасарай
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бенфика
2
Галатасарай
1
был в запасе