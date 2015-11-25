Чем Карачан
№68
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
21 февр. 1989 (32) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 22:45
Атлетико
2 : 0
Галатасарай
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Атлетико
2
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 22:45
Бенфика
2 : 1
Галатасарай
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бенфика
2
Галатасарай
1
был в запасе