Джеймс Хенри
№17
Полузащитник
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Команда
Оксфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 июня 1989 (31) год
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Брентфорд
1 : 0
Оксфорд
90'
90'
90'
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брентфорд
1
Оксфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала