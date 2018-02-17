Лиам Росеньор
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 июля 1984 (36) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 18:00
Брайтон & Хов
3 : 1
Ковентри
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Брайтон & Хов
3
Ковентри
1
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
Мидлсбро
0 : 1
Брайтон & Хов
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Мидлсбро
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
08.01.2018 08 янв. 2018 пн 22:45
Брайтон & Хов
2 : 1
Кристал Пэлас
08.01.2018 08 янв. 2018 пн 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брайтон & Хов
2
Кристал Пэлас
1
был в запасе