Робби Уэйр
№8
Полузащитник
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
9 дек. 1988 (32) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 17:00
Суонси
0 : 0
Сандерленд
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Суонси
0
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур