Мохамед Шауки
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Египет
Дата рождения
5 окт. 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
Мидлсбро
0 : 1
Манчестер Сити
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мидлсбро
0
Манчестер Сити
1
был в запасе