Гари О'Нил
№19
Полузащитник
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Команда
Болтон
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 мая 1983 (37) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:45
Бристоль Сити
2 : 1
Болтон
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бристоль Сити
2
Болтон
1
был в запасе