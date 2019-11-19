Стивен Нейсмит
№14
Нападающий
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Команда
Хартс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
14 сент. 1986 (34) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.11.2019 19 нояб. 2019 вт 22:45
Шотландия
3 : 1
Казахстан
64'
64'
64'
19.11.2019 19 нояб. 2019 вт 22:45
64'
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Шотландия
3
Казахстан
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 17:00
Кипр
1 : 2
Шотландия
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Кипр
1
Шотландия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 9 тур