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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Крис Бойд
№9
Нападающий
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Команда
Килмарнок
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
18 авг. 1983 (37) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
19:30
Краснодар
4 : 0
Партизани
60'
60'
60'
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Краснодар
4
Партизани
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
07.07.2016
07 июля 2016
чт
20:00
Стабек
0 : 1
Коннас Куэй
24'
24'
24'
07.07.2016
07 июля 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Стабек
0
Коннас Куэй
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
РоПС
1 : 1
Шэмрок Роверс
71'
71'
71'
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
РоПС
1
Шэмрок Роверс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016
30 июня 2016
чт
21:15
Коннас Куэй
0 : 0
Стабек
67'
67'
67'
30.06.2016
30 июня 2016
чт
21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Коннас Куэй
0
Стабек
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд