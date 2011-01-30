Алан Гоу
№19
Полузащитник
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Команда
Ноттс Каунти
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
9 окт. 1982 (38) лет
Рост
183
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
Ноттс Каунти
1 : 1
Манчестер Сити
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ноттс Каунти
1
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 70' / Англия. Кубок, 1/16 финала