Кевин Томсон
№22
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
14 окт. 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2009 09 дек. 2009 ср 22:45
Севилья
1 : 0
Рейнджерс
09.12.2009 09 дек. 2009 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Севилья
1
Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2009 24 нояб. 2009 вт 22:45
Рейнджерс
0 : 2
Штутгарт
26'
26'
26'
24.11.2009 24 нояб. 2009 вт 22:45
минуты: 1' - 77'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Рейнджерс
0
Штутгарт
2
минуты: 1' - 77' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 22:45
Униря
1 : 1
Рейнджерс
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 22:45
минуты: 1' - 85'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Униря
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 85' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
20.10.2009 20 окт. 2009 вт 21:45
Рейнджерс
1 : 4
Униря
20.10.2009 20 окт. 2009 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Рейнджерс
1
Униря
4
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
29.09.2009 29 сент. 2009 вт 21:45
Рейнджерс
1 : 4
Севилья
29.09.2009 29 сент. 2009 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рейнджерс
1
Севилья
4
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2009 16 сент. 2009 ср 21:45
Штутгарт
1 : 1
Рейнджерс
16.09.2009 16 сент. 2009 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Штутгарт
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур