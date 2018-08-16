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Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
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Олимпиада
Стивен Уиттакер
№3
Защитник
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Команда
Хиберниан
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
16 июня 1984 (36) лет
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Хиберниан
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мольде
3
Хиберниан
0
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:45
Хиберниан
0 : 0
Мольде
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хиберниан
0
Мольде
0
был в запасе
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:00
Астерас
1 : 1
Хиберниан
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Астерас
1
Хиберниан
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
Хиберниан
3 : 2
Астерас
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хиберниан
3
Астерас
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
Рунавик
4 : 6
Хиберниан
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Рунавик
4
Хиберниан
6
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд