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Евро-2020
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Олимпиада
Аллан МакГрегор
№1
Вратарь
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
31 янв. 1982 (39) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2010/2011
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
Рейнджерс
0 : 2
Славия
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
Славия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
Славия
1 : 1
Рейнджерс
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Славия
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Рейнджерс
5 : 2
Антверпен
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
5
Антверпен
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Антверпен
3 : 4
Рейнджерс
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Антверпен
3
Рейнджерс
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала