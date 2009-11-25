Батухан Карадениз
№35
Нападающий
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Команда
Сивасспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
24 апр. 1991 (29) лет
Рост
192
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 22:45
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Бешикташ
85'
85'
85'
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 22:45
минуты: 84' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Манчестер Юнайтед
0
Бешикташ
1
минуты: 84' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур