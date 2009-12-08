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Олимпиада
Родриго Тельо
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
14 окт. 1979 (41) год
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
08.12.2009
08 дек. 2009
вт
22:45
Бешикташ
1 : 2
ЦСКА
08.12.2009
08 дек. 2009
вт
22:45
минуты: 1' - 87'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бешикташ
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 87' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
25.11.2009
25 нояб. 2009
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Бешикташ
20'
20'
20'
25.11.2009
25 нояб. 2009
ср
22:45
20'
минуты: 1' - 75'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Манчестер Юнайтед
0
Бешикташ
1
минуты: 1' - 75' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2009
03 нояб. 2009
вт
22:45
Бешикташ
0 : 3
Вольфсбург
49'
49'
49'
03.11.2009
03 нояб. 2009
вт
22:45
минуты: 46' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
0
Вольфсбург
3
минуты: 46' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
21.10.2009
21 окт. 2009
ср
21:45
Вольфсбург
0 : 0
Бешикташ
21.10.2009
21 окт. 2009
ср
21:45
минуты: 1' - 82'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Вольфсбург
0
Бешикташ
0
минуты: 1' - 82' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
19:30
ЦСКА
2 : 1
Бешикташ
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
19:30
минуты: 1' - 76'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
ЦСКА
2
Бешикташ
1
минуты: 1' - 76' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
15.09.2009
15 сент. 2009
вт
21:45
Бешикташ
0 : 1
Манчестер Юнайтед
15.09.2009
15 сент. 2009
вт
21:45
минуты: 69' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бешикташ
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 69' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур