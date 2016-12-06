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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Матиас Дельгадо
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
15 дек. 1982 (38) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
06.12.2016
06 дек. 2016
вт
22:45
Базель
1 : 4
Арсенал
06.12.2016
06 дек. 2016
вт
22:45
минуты: 1' - 55'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Базель
1
Арсенал
4
минуты: 1' - 55' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
23.11.2016
23 нояб. 2016
ср
22:45
Лудогорец
0 : 0
Базель
23.11.2016
23 нояб. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 79'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Лудогорец
0
Базель
0
минуты: 1' - 79' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
28.09.2016
28 сент. 2016
ср
21:45
Арсенал
2 : 0
Базель
28.09.2016
28 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 79' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Арсенал
2
Базель
0
минуты: 79' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
13.09.2016
13 сент. 2016
вт
21:45
Базель
1 : 1
Лудогорец
13.09.2016
13 сент. 2016
вт
21:45
минуты: 1' - 82'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Базель
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 82' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур