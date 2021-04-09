Бурак Йилмаз
№17
Нападающий
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Команда
Лилль
Гражданство
Турция
Дата рождения
15 июля 1985 (35) лет
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Метц
-:-
Лилль
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
-
Лилль
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0
Лилль
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021 21 марта 2021 вс 19:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
Монако
0 : 0
Лилль
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ним
0 : 1
Лилль
29'
29'
29'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
29'
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0
Лилль
1
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
42'
83'
42'
83'
42'
83'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
42'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монпелье
2 : 3
Лилль
86'
86'
86'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
86'
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2
Лилль
3
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 23:00
Лилль
0 : 0
ПСЖ
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
0
ПСЖ
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Бордо
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
Лилль
2 : 1
Монако
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 15:00
Брест
3 : 2
Лилль
45'
57'
45'
45'
57'
45'
57'
45'
45'
57'
45'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 15:00
45'
57'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
3
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 23:00
Лилль
1 : 1
Лион
41'
41'
41'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
58'
78'
58'
78'
58'
78'
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
58'
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 22:00
Лилль
4 : 0
Ланс
11'
11'
11'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 22:00
11'
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
4
Ланс
0
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Страсбур
0 : 3
Лилль
68'
68'
68'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
68'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 22:00
Марсель
1 : 1
Лилль
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 22:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
1
Лилль
1
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 4 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Реймс
0 : 1
Лилль
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Лилль
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 2 тур