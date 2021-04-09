Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бурак Йилмаз
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Лилль
Гражданство
Турция
Дата рождения
15 июля 1985 (35) лет
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
отборочные матчи к чм. европа
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Метц
-:-
Лилль
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
-
Лилль
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0
Лилль
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
Монако
0 : 0
Лилль
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ним
0 : 1
Лилль
29'
29'
29'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
29'
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0
Лилль
1
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
42'
83'
42'
83'
42'
83'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
42'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Монпелье
2 : 3
Лилль
86'
86'
86'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
86'
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2
Лилль
3
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
Лилль
0 : 0
ПСЖ
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
0
ПСЖ
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Бордо
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
Лилль
2 : 1
Монако
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
15:00
Брест
3 : 2
Лилль
45'
57'
45'
45'
57'
45'
57'
45'
45'
57'
45'
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
15:00
45'
57'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
3
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
23:00
Лилль
1 : 1
Лион
41'
41'
41'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
58'
78'
58'
78'
58'
78'
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
58'
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
22:00
Лилль
4 : 0
Ланс
11'
11'
11'
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
22:00
11'
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
4
Ланс
0
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Страсбур
0 : 3
Лилль
68'
68'
68'
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
68'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Лилль
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
1
Лилль
1
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 4 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
Реймс
0 : 1
Лилль
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Лилль
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 2 тур