Сердар Куртулуш
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Бешикташ
Гражданство
Турция
Дата рождения
23 июля 1987 (33) года
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Спортинг
3 : 1
Бешикташ
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спортинг
3
Бешикташ
1
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Бешикташ
2 : 0
Скендербеу
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бешикташ
2
Скендербеу
0
был в запасе
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 19:00
Бешикташ
1 : 1
Локомотив
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
1
Локомотив
1
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Локомотив
1 : 1
Бешикташ
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Локомотив
1
Бешикташ
1
был в запасе
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Бешикташ
1 : 1
Спортинг
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бешикташ
1
Спортинг
1
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Скендербеу
0 : 1
Бешикташ
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Скендербеу
0
Бешикташ
1
был в запасе