Фабио Колторти
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
3 дек. 1980 (40) лет
Рост
197
Вес
94
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 16:30
Шпортфройнде
0 : 5
РБ Лейпциг
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 16:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шпортфройнде
0
РБ Лейпциг
5
был в запасе