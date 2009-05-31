Кике Альварес (Энрике Альварес)
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 июля 1975 (45) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
Спортинг
2 : 1
Рекреативо
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Спортинг
2
Рекреативо
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
Нумансия
1 : 0
Рекреативо
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Нумансия
1
Рекреативо
0
был в запасе