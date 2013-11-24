Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Давид Генерело
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Реал
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 авг. 1982 (38) лет
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2013/2014
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
21:00
Эльче
2 : 1
Валенсия
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2
Валенсия
1
был в запасе
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
-:-
Эльче
0 : 1
Вильярреал
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0
Вильярреал
1
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
20:00
Бетис
1 : 2
Эльче
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1
Эльче
2
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
18:00
Сельта
0 : 1
Эльче
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0
Эльче
1
был в запасе
20.09.2013
20 сент. 2013
пт
22:00
Осасуна
2 : 1
Эльче
20.09.2013
20 сент. 2013
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2
Эльче
1
был в запасе
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
21:00
Райо Вальекано
3 : 0
Эльче
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
21:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
3
Эльче
0
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 1 тур