Давид Генерело
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Реал
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 авг. 1982 (38) лет
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 21:00
Эльче
2 : 1
Валенсия
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2
Валенсия
1
был в запасе
05.11.2013 05 нояб. 2013 вт -:-
Эльче
0 : 1
Вильярреал
05.11.2013 05 нояб. 2013 вт -:-
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0
Вильярреал
1
был в запасе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 20:00
Бетис
1 : 2
Эльче
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1
Эльче
2
был в запасе
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 18:00
Сельта
0 : 1
Эльче
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0
Эльче
1
был в запасе
20.09.2013 20 сент. 2013 пт 22:00
Осасуна
2 : 1
Эльче
20.09.2013 20 сент. 2013 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2
Эльче
1
был в запасе
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 21:00
Райо Вальекано
3 : 0
Эльче
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 21:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
3
Эльче
0
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 1 тур