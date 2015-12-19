Алексис (Алексис Руано Дельгадо)
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 авг. 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
Валенсия
2 : 2
Хетафе
45'
45'
45'
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
2
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
11.12.2015 11 дек. 2015 пт 22:30
Хетафе
1 : 1
Реал Сосьедад
72'
72'
72'
11.12.2015 11 дек. 2015 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 18:00
Реал
4 : 1
Хетафе
70'
70'
70'
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 18:00
70'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Реал
4
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
Хетафе
2 : 0
Вильярреал
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:30
Эйбар
3 : 1
Хетафе
90'
90'
90'
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эйбар
3
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 21:30
Севилья
5 : 0
Хетафе
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
5
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 19:15
Хетафе
4 : 0
Лас-Пальмас
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
4
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:15
Хетафе
3 : 0
Леванте
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
35'
35'
35'
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
Хетафе
1 : 0
Малага
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:30
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур