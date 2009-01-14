Николае Дикэ
№20
Нападающий
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Команда
Вииторул
Гражданство
Румыния
Дата рождения
9 мая 1980 (40) лет
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2009 14 янв. 2009 ср 22:45
Ювентус
3 : 0
Катания
14.01.2009 14 янв. 2009 ср 22:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
3
Катания
0
минуты: 1' - 76' / Италия. Кубок, 1/8 финала