Станислав Влчек
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
26 февр. 1976 (45) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
Лилль
3 : 1
Славия
56'
56'
56'
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
56'
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лилль
3
Славия
1
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
Славия
0 : 0
Дженоа
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
минуты: 1' - 88'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Славия
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 88' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Славия
2 : 2
Валенсия
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Славия
2
Валенсия
2
был в запасе
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Валенсия
1 : 1
Славия
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Валенсия
1
Славия
1
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Славия
1 : 5
Лилль
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Славия
1
Лилль
5
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур