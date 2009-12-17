Ян Гошек
№12
Защитник
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Команда
Теплице
Гражданство
Чехия
Дата рождения
1 апр. 1989 (32) года
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
Лилль
3 : 1
Славия
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лилль
3
Славия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
Славия
0 : 0
Дженоа
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Славия
0
Дженоа
0
был в запасе
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Валенсия
1 : 1
Славия
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Валенсия
1
Славия
1
был в запасе