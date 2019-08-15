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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Даниэл Пудил
№36
Защитник
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Чехия
Дата рождения
27 сент. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
0 : 1
Стяуа
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Млада Болеслав
0
Стяуа
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
Ордабасы
2 : 3
Млада Болеслав
55'
55'
55'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ордабасы
2
Млада Болеслав
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
1 : 1
Ордабасы
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Млада Болеслав
1
Ордабасы
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд