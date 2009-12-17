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Олимпиада
Давид Губачек
№4
Защитник
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Команда
Фастав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
23 февр. 1977 (44) года
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
Лилль
3 : 1
Славия
45'
45'
45'
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лилль
3
Славия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
Славия
0 : 0
Дженоа
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Славия
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
Славия
2 : 2
Валенсия
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Славия
2
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
Валенсия
1 : 1
Славия
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Валенсия
1
Славия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
Славия
1 : 5
Лилль
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Славия
1
Лилль
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур