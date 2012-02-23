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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Петр Трапп
№7
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
6 дек. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
Шальке-04
3 : 1
Виктория
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шальке-04
3
Виктория
1
был в запасе
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
Виктория
1 : 1
Шальке-04
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Виктория
1
Шальке-04
1
был в запасе