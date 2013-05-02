Семих Шентюрк
№23
Нападающий
Подписаться
Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Турция
Дата рождения
29 апр. 1983 (37) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2013 02 мая 2013 чт 22:05
Бенфика
3 : 1
Фенербахче
02.05.2013 02 мая 2013 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Бенфика
3
Фенербахче
1
был в запасе
25.04.2013 25 апр. 2013 чт 22:05
Фенербахче
1 : 0
Бенфика
25.04.2013 25 апр. 2013 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Фенербахче
1
Бенфика
0
был в запасе
04.04.2013 04 апр. 2013 чт 22:05
Фенербахче
2 : 0
Лацио
04.04.2013 04 апр. 2013 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Фенербахче
2
Лацио
0
был в запасе
14.03.2013 14 марта 2013 чт 23:05
Фенербахче
1 : 1
Виктория
14.03.2013 14 марта 2013 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Фенербахче
1
Виктория
1
был в запасе
07.03.2013 07 марта 2013 чт 21:00
Виктория
0 : 1
Фенербахче
07.03.2013 07 марта 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Виктория
0
Фенербахче
1
был в запасе
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
Фенербахче
1 : 0
БАТЭ
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фенербахче
1
БАТЭ
0
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
БАТЭ
0 : 0
Фенербахче
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
БАТЭ
0
Фенербахче
0
был в запасе