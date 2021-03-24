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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жоао Моутинью
№8
Полузащитник
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Португалия
Дата рождения
8 сент. 1986 (34) года
Рост
170
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига наций. лига а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2021
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Португалия
1 : 0
Азербайджан
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Португалия
1
Азербайджан
0
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур