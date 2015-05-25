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Олимпиада
Бруну Перейринья
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
2 марта 1988 (33) года
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
25.05.2015
25 мая 2015
пн
19:00
Лацио
1 : 2
Рома
25.05.2015
25 мая 2015
пн
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Рома
2
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
21:45
Лацио
1 : 2
Интер
10.05.2015
10 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
1
Интер
2
был в запасе
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
21:45
Ювентус
2 : 0
Лацио
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Лацио
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Лацио
4 : 0
Эмполи
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
4
Эмполи
0
был в запасе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
Чезена
2 : 1
Лацио
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 21 тур
Чезена
2
Лацио
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 21 тур
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Милан
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
3
Милан
1
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:30
Лацио
0 : 1
Наполи
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:30
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
0
Наполи
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Рома
2 : 2
Лацио
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
2
Лацио
2
был в запасе
05.01.2015
05 янв. 2015
пн
22:45
Лацио
3 : 0
Сампдория
05.01.2015
05 янв. 2015
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3
Сампдория
0
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Лацио
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
2
Лацио
1
был в запасе
30.10.2014
30 окт. 2014
чт
22:45
Верона
1 : 1
Лацио
30.10.2014
30 окт. 2014
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
1
Лацио
1
был в запасе
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
20:00
Лацио
2 : 1
Торино
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2
Торино
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
13:30
Фиорентина
0 : 2
Лацио
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
0
Лацио
2
был в запасе
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
Лацио
3 : 2
Сассуоло
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
3
Сассуоло
2
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
22:00
Палермо
0 : 4
Лацио
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
0
Лацио
4
был в запасе
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
21:45
Лацио
0 : 1
Удинезе
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0
Удинезе
1
был в запасе
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
16:00
Дженоа
1 : 0
Лацио
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Лацио
0
был в запасе
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
16:00
Лацио
3 : 0
Чезена
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3
Чезена
0
был в запасе