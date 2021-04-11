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Олимпиада
Мигель Велозу
№4
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Португалия
Дата рождения
11 мая 1986 (34) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2011/2012
2010/2011
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Верона
-:-
Лацио
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
-
Лацио
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Кальяри
0 : 2
Верона
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
14:30
Верона
0 : 2
Аталанта
21.03.2021
21 марта 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0
Аталанта
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
Сассуоло
3 : 2
Верона
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
3
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Верона
0 : 2
Милан
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0
Милан
2
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
2
Верона
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
Верона
2 : 1
Парма
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2
Парма
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Специя
0 : 1
Верона
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Специя
0
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
Верона
1 : 2
Интер
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:00
Фиорентина
1 : 1
Верона
8'
8'
8'
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:00
8'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Верона
1 : 2
Сампдория
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1
Сампдория
2
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 12 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
22:45
Лацио
1 : 2
Верона
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:30
Верона
1 : 1
Кальяри
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
22:45
Аталанта
0 : 2
Верона
62'
81'
62'
81'
62'
81'
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
22:45
62'
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
0
Верона
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Верона
0 : 2
Сассуоло
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
0
Сассуоло
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
Верона
1 : 0
Удинезе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
21:45
Верона
3 : 0
Рома
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
3
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур