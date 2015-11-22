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Евро-2020
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Олимпиада
Ронни (Ронни Эберсон Де Араужо)
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 мая 1986 (34) года
Рост
175
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:30
Герта
1 : 0
Хоффенхайм
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Герта
1
Хоффенхайм
0
был в запасе
06.11.2015
06 нояб. 2015
пт
22:30
Ганновер-96
1 : 3
Герта
06.11.2015
06 нояб. 2015
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
1
Герта
3
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:30
Герта
1 : 4
Боруссия
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:30
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
1
Боруссия
4
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
19:30
Ингольштадт
0 : 1
Герта
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ингольштадт
0
Герта
1
был в запасе
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
Аугсбург
0 : 1
Герта
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0
Герта
1
был в запасе