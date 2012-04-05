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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Полга (Андерсон Полга)
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 февр. 1979 (42) года
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
05.04.2012
05 апр. 2012
чт
22:05
Металлист
1 : 1
Спортинг
05.04.2012
05 апр. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Металлист
1
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
29.03.2012
29 марта 2012
чт
22:05
Спортинг
2 : 1
Металлист
29.03.2012
29 марта 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Спортинг
2
Металлист
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
Манчестер Сити
3 : 2
Спортинг
90'
90'
90'
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Манчестер Сити
3
Спортинг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
08.03.2012
08 марта 2012
чт
21:00
Спортинг
1 : 0
Манчестер Сити
78'
78'
78'
08.03.2012
08 марта 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Спортинг
1
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
Спортинг
1 : 0
Легия
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
1
Легия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
Легия
2 : 2
Спортинг
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Легия
2
Спортинг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала