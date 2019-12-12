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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Владимир Стойкович
№38
Вратарь
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
28 июля 1983 (37) лет
Рост
195
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2012/2013
2009/2010
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Партизан
4 : 1
Астана
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
4
Астана
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
АЗ Алкмаар
2 : 2
Партизан
77'
77'
77'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЗ Алкмаар
2
Партизан
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Партизан
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Манчестер Юнайтед
3
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Партизан
0 : 1
Манчестер Юнайтед
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Партизан
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
17:50
Астана
1 : 2
Партизан
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
17:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астана
1
Партизан
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Партизан
2 : 2
АЗ Алкмаар
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
2
АЗ Алкмаар
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур