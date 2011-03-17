Данни Куверманс
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
1 нояб. 1978 (42) года
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2011 17 марта 2011 чт 23:05
Рейнджерс
0 : 1
ПСВ
17.03.2011 17 марта 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
ПСВ
1
был в запасе
10.03.2011 10 марта 2011 чт 21:00
ПСВ
0 : 0
Рейнджерс
10.03.2011 10 марта 2011 чт 21:00
минуты: 68' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
ПСВ
0
Рейнджерс
0
минуты: 68' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
ПСВ
3 : 1
Лилль
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
3
Лилль
1
был в запасе