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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Данни Куверманс
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
1 нояб. 1978 (42) года
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
17.03.2011
17 марта 2011
чт
23:05
Рейнджерс
0 : 1
ПСВ
17.03.2011
17 марта 2011
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
ПСВ
1
был в запасе
10.03.2011
10 марта 2011
чт
21:00
ПСВ
0 : 0
Рейнджерс
10.03.2011
10 марта 2011
чт
21:00
минуты: 68' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
ПСВ
0
Рейнджерс
0
минуты: 68' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
ПСВ
3 : 1
Лилль
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
3
Лилль
1
был в запасе