Пети (Армандо Тейшейра)
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 сент. 1976 (44) года
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 16:30
Боруссия
3 : 0
Кельн
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия
3
Кельн
0
был в запасе