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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Морейра (Жозе Филипе да Силва Морейра)
№31
Вратарь
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Команда
Омония
Гражданство
Португалия
Дата рождения
20 марта 1982 (39) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
28.08.2014
28 авг. 2014
чт
19:00
Омония
1 : 2
Динамо
28.08.2014
28 авг. 2014
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Омония
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014
21 авг. 2014
чт
18:30
Динамо
2 : 2
Омония
21.08.2014
21 авг. 2014
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
2
Омония
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд